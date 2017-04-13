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У будівлі штаб-квартири Марін Ле Пен сталася пожежа

Ле Пен підозрює в підпалі ісламську групу
У будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі сьогодні вночі виникла пожежа.
У будівлі штаб-квартири Марін Ле Пен сталася пожежа Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Джерело займання знаходилося на першому поверсі будинку, в якому розміщується штаб-квартира Ле Пен, по вулиці Фобур Сан-Оноре, повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції.

На місце одразу ж виїхали пожежники, яким вдалося запобігти поширенню вогню.

За словами джерела агентства в поліції, ймовірна причина загоряння - підпал, здійснений зі злочинним умислом.

Сама Ле Пен, за інформацією видання, в ефірі одного з телеканалів зазначила, що підозрює в підпалі ісламську групу.

Нагадаємо, Ле Пен відома тим, що вона рішуче підтримує політику Путіна. В той час, як більшість основних політичних груп в ЄС засудили Росію у зв'язку з конфліктом в Україні, Ле Пен заявила, що ЄС спровокував кризу, загрожуючи інтересам Росії. Також Ле Пен хоче домогтися скасування антиросійських санкцій.

Зв'язки Ле Пен з Москвою є об'єктом пильної уваги. Її партія взяла кредит в 9 млн євро у московського банку в 2014 році, а високопоставлені представники Національного фронту часто бували у Москві.

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