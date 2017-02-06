Фанати "Десни" протестують під будівлею ФФУ: "500 тисяч за місце в УПЛ?!", - ФОТО

Уболівальники мають намір продовжувати акцію доти, поки клубу не пояснять причини, через які їм не було видано атестат

Сьогодні, 2 червня, фанати ФК "Десна" влаштували акції протесту в Києві через недопуск своєї команди до участі в УПЛ сезону 2017/18.

Близько 10:00 ранку уболівальники "Десни" прибули до Будинку футболу Федерпції футболу України (ФФУ), де їх зустріли декілька десятків поліцейських, які не впускали фанатів за огорожу, інформує "Футбол 24".

Варто відзначити, що чернігівці вирушили до Києва на чотирьох автобусах, один з яких був затриманий поліцією перед містом.



Фото: football24.ua

Після цього прихильники чернігівського клубу вирушили до готелю Хаятт, з метою пікетувати Загальні збори учасників української Прем'єр-ліги. Тут вони вивісили два банери з написами "500 тисяч за місце в УПЛ?!" та "навіщо грати, коли вирішують $". Біля готелю за фанатами Десни також стежили декілька десятків поліцейських.



Фото: football24.ua

Наміри уболівальників є дуже серйозними. Вони мають намір продовжувати акцію доти, поки клубу не пояснять причини, через які їм не було видано атестат.

Також канал "Футбол 1" повідомляє, що на акцію, що проходить біля будівлі ФФУ, приїде і капітан Десни Вадим Мельник, який пропускає сьогоднішню гру проти "Іллічівця". Примітно, що подібний протест буде також проходити в Маріуполі, де чернігівська команда і зіграє в заключному 34-му турі Першої ліги.



Фото: football24.ua

Раніше виконавчий директор "Десни" Ігор Ушарук заявив, що клуб буде подавати апеляцію на рішення ФФУ про невидачу їм атестата на участь в Прем'єр-лізі наступного сезону. Він вважає, що у "Вереса" фактично немає інфраструктури, але ніхто з Федерації Футболу на це не звертає уваги, повідомляє "Спортарена".

Окрім того, керівництво чернігівської "Десни" у відкритому листі до вболівальників заявило, що у подальшому фінансуванні клубу не буде ніякого сенсу, якщо у Прем’єр-лігу замість "Десни" буде допущений "Верес". Відтак, йдеться не тільки про участь команди в УПЛ, але й подальше існування клубу взагалі.

Нагадаємо, що "Десна" зайняла друге місце в Першій лізі, що дозволяє клубу в 2017/2018 роках виступати в Прем'єр-лізі України. Однак ФФУ з невідомих причин не видало атестацію клубу та хоче дозволити "Вересу", який посві третє місце в чемпіонаті, підвищитися у класі.