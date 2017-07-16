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Федерер став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі

Федерер виграв Вімблдонський турнір у восьмий раз в кар'єрі
У передмісті Лондона завершився фінальний матч Вімблдонського тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді, де швейцарець Роджер Федерер здобув перемогу над Маріном Чілічем з Хорватії.
Федерер став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі Фото: reuters.com

Як повідомляє офіційний сайт змагань, матч завершився з рахунком 6:3, 6:1, 6:4.

Гра тривала лише 1 годину 41 хвилину.

У третьому сеті, який був найнапруженішим, Роджер за рахунку 3:3 виграв два гейми поспіль, а потім зумів утримати свою перевагу у вирішальному 10-му геймі.

Таким чином, Федерер здобув восьму перемогу в кар'єрі на Вімблдонському турнірі, ставши рекордсменом за цим показником. Зокрема, він обійшов американця Піта Сампраса, у якого сім титулів в період з 1993 по 2000 роки.

Нагадаємо, 35-річний Роджер Федерер став тріумфатором турніру серії АТP-500 в німецькому Галле, перегравши у фіналі господаря кортів Олександра Звєрєва.

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.

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16 07 2017 18:45
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