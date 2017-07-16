Федерер став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі
Як повідомляє офіційний сайт змагань, матч завершився з рахунком 6:3, 6:1, 6:4.
Гра тривала лише 1 годину 41 хвилину.
У третьому сеті, який був найнапруженішим, Роджер за рахунку 3:3 виграв два гейми поспіль, а потім зумів утримати свою перевагу у вирішальному 10-му геймі.
Таким чином, Федерер здобув восьму перемогу в кар'єрі на Вімблдонському турнірі, ставши рекордсменом за цим показником. Зокрема, він обійшов американця Піта Сампраса, у якого сім титулів в період з 1993 по 2000 роки.
Нагадаємо, 35-річний Роджер Федерер став тріумфатором турніру серії АТP-500 в німецькому Галле, перегравши у фіналі господаря кортів Олександра Звєрєва.
Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.
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