СПОРТ НОВИНИНайбільш успішний тенісист сучасності 35-річний швейцарець Роджер Федерер став тріумфатором турніру серії АТP-500 в німецькому Галле, перегравши у фіналі господаря кортів Олександра Звєрєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роджер Федерер завоював 92-й титул у кар'єрі
Титул у Галле став для Федерера четвертим у сезоні
Роджер Федерер. Фото: skysports.com
Федерер не мав великих проблем з 20-річною висхідною зіркою тенісу. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:3.
Титул у Галле став для Федерера четвертим у сезоні, що дозволило йому зрівнятися з іспанцем Рафаелем Надалем. На початку Федерер переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії і на двох мастерсах у США, після чого вирішив пропустити весь ґрунтовий сезон.
Варто відзначити, що Роджер залишається рекордсменом за кількістю завойованих титулів серед чинних тенісистів і поступається лише Джиммі Коннорсу (109 перемог), і Івану Лендлу (94), які давно завершили кар'єру.
Нагадаємо, що Роджер Федерер виграв свій 18-ий турнір "Великого Шолому".
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25 06 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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