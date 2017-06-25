Роджер Федерер завоював 92-й титул у кар'єрі

Титул у Галле став для Федерера четвертим у сезоні

Найбільш успішний тенісист сучасності 35-річний швейцарець Роджер Федерер став тріумфатором турніру серії АТP-500 в німецькому Галле, перегравши у фіналі господаря кортів Олександра Звєрєва.

Федерер не мав великих проблем з 20-річною висхідною зіркою тенісу. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Титул у Галле став для Федерера четвертим у сезоні, що дозволило йому зрівнятися з іспанцем Рафаелем Надалем. На початку Федерер переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії і на двох мастерсах у США, після чого вирішив пропустити весь ґрунтовий сезон.

Варто відзначити, що Роджер залишається рекордсменом за кількістю завойованих титулів серед чинних тенісистів і поступається лише Джиммі Коннорсу (109 перемог), і Івану Лендлу (94), які давно завершили кар'єру.

Нагадаємо, що Роджер Федерер виграв свій 18-ий турнір "Великого Шолому".