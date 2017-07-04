Фійона обсипали борошном у Страсбурзі, - ВІДЕО
Інцидент стався 6-го квітня в місті Страсбург. Чоловік у футболці з написом "Студенти з Фійоном" висипав на політика пакет борошна, коли той проходив до сцени, щоб виступити перед присутніми.
З невеликим запізненням Фійон усе-таки виступив перед своїми прихильниками. Молодика-посипальника затримала охорона.
Подібні акції вже мали місце у Франції. У грудні в тому ж таки Страсбурзі невідомий кинув пакет із борошном в екс-прем'єра Франції Мануеля Вальса.
У березні в Парижі невідомий влучив яйцем у голову кандидату в президенти Франції Еммануелю Макрону.
Нагадаємо, що кандидат від Консервативної партії Фійон, який є знаним прихильником політики Володимира Путіна, заявив, що Росія є "небезпечною" країною.
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