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Фійона обсипали борошном у Страсбурзі, - ВІДЕО

Фійон усе-таки виступив перед своїми прихильниками
Невідомий обсипав борошном кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.
Фійона обсипали борошном у Страсбурзі, - ВІДЕО Франсуа Фійон. Фото: АFP

Інцидент стався 6-го квітня в місті Страсбург. Чоловік у футболці з написом "Студенти з Фійоном" висипав на політика пакет борошна, коли той проходив до сцени, щоб виступити перед присутніми.

З невеликим запізненням Фійон усе-таки виступив перед своїми прихильниками. Молодика-посипальника затримала охорона.

Подібні акції вже мали місце у Франції. У грудні в тому ж таки Страсбурзі невідомий кинув пакет із борошном в екс-прем'єра Франції Мануеля Вальса.

У березні в Парижі невідомий влучив яйцем у голову кандидату в президенти Франції Еммануелю Макрону.

Нагадаємо, що кандидат від Консервативної партії Фійон, який є знаним прихильником політики Володимира Путіна, заявив, що Росія є "небезпечною" країною.

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07 04 2017 08:59
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