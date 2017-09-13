CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСВКП "Київводфонд" може відключити фонтани на Майдані Незалежності через хуліганів, які висипають у воду барвники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фонтани в Києві можуть відключити через хуліганів, - ФОТО
Фонтани на Майдані можуть відключити через хуліганів, які заливають фарбу
Фото: facebook.com/kyivvodfond
"Водограї на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинки робота фонтанів може припинитись набагато раніше", - повідомляє прес-служба підприємства "Київводфонд".
Відзначається, що за останній тиждень невідомі двічі насипали у фонтани фарбу. Через це потрібно вимикати водограї і проводити санітарні роботи.
Фото: facebook.com/kyivvodfond
Зокрема, засипали барвник у воду 9 вересня.
Після цього комунальники злили воду і очистили фонтани.
Але вже 12 вересня водограї на Майдані знову позеленіли.
Нагадаємо, раніше в Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його графіті.
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13 09 2017 09:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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