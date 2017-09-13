Фонтани в Києві можуть відключити через хуліганів, - ФОТО

"Водограї на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинки робота фонтанів може припинитись набагато раніше", - повідомляє прес-служба підприємства "Київводфонд".

Відзначається, що за останній тиждень невідомі двічі насипали у фонтани фарбу. Через це потрібно вимикати водограї і проводити санітарні роботи.

Фото: facebook.com/kyivvodfond

Зокрема, засипали барвник у воду 9 вересня.

Після цього комунальники злили воду і очистили фонтани.

Але вже 12 вересня водограї на Майдані знову позеленіли.

Нагадаємо, раніше в Києві невідомі заблокували рух трамвая і розмалювали його графіті.