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Fox News: Росія розмістила ядерні пускові установки біля Краснодару

Балістична ракета "Іскандер" має дальність польоту до 500 км і може нести в тому числі і ядерні боєголовки, що становить загрозу для більшості союзників Америки по НАТО
Супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.
Fox News: Росія розмістила ядерні пускові установки біля Краснодару Фото: rostec.ru

У розвідувальному звіті Imagesat International показано, що ракетні комплекси розгорнуто в Краснодарі, за 270 миль (434,5 кілометрів) від кордону з Україною, повідомляє американське видання Fox News.

На фото "Іскандери" розміщені поруч з кількома бункерами та іншими складськими ангарами.

Поруч з однією з пускових установок знаходиться машина, яка дозволяє швидко перезаряджати ракети в пускову установку.

Балістична ракета "Іскандер" має дальність польоту до 500 км і може нести в тому числі і ядерні боєголовки, що становить загрозу для більшості союзників Америки по НАТО.

Розвідка встановила, що такі самі ракети Росія розмістила недалеко від кордону з Монголією, в Улан-Уде, у північній частині Росії, де були зафіксовані чотири пускові установки і одна система перезарядки.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін попередив, що у разі, якщо США постачатимуть ракети середнього та меншого радіусу дії до Європи, Росія буде змушена відповісти дзеркально, і це може спричинити нову "гонку озброєнь".

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18 01 2019 15:42
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