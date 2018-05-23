CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗакупівля 55 вертольотів для потреб МВС і ДСНС у французькій Airbus Helicopters обійдеться Україні в 475 млн євро. Їх Україна отримає від Франції у кредит.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французькі вертольоти обійдуться Україні в €475 млн
Їх Франція надасть у кредит
Фото: з вільних джерел
Проект кредитної угоди Кабмін схвалив на засіданні в середу.
Він передбачає залучення банківських позик на 430 млн євро і казначейську позику на 45 млн євро, - іфнормують "Українські новини".
Контракти між французьким постачальником і українським покупцем слід фінансувати щонайпізніше з 31 грудня 2019 року.
Нагадаємо, про домовленості із Францією щодо закупівлі 55 вертольотів Airbus Helicopters для потреб системи МВС було оголошено в березні 2018 року. Вартість угоди не називалася.
МВС розраховує вже 2018 року отримати перші вертольоти. Будуть закуплені моделі Н145, Н125 і Н225.
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