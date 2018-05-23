Французькі вертольоти обійдуться Україні в €475 млн Їх Франція надасть у кредит

Закупівля 55 вертольотів для потреб МВС і ДСНС у французькій Airbus Helicopters обійдеться Україні в 475 млн євро. Їх Україна отримає від Франції у кредит.

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Проект кредитної угоди Кабмін схвалив на засіданні в середу. Він передбачає залучення банківських позик на 430 млн євро і казначейську позику на 45 млн євро, - іфнормують "Українські новини". Контракти між французьким постачальником і українським покупцем слід фінансувати щонайпізніше з 31 грудня 2019 року. Нагадаємо, про домовленості із Францією щодо закупівлі 55 вертольотів Airbus Helicopters для потреб системи МВС було оголошено в березні 2018 року. Вартість угоди не називалася. МВС розраховує вже 2018 року отримати перші вертольоти. Будуть закуплені моделі Н145, Н125 і Н225.

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