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Україна купить у Франції вертольоти для потреб рятувальників

Уже в поточному році перші чотири вертольоти, в тому числі медичний для евакуації поранених, і рятувальний, надійдуть ДСНС
Україна й Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти для потреб рятувальників.
Україна купить у Франції вертольоти для потреб рятувальників Фото: ZN.ua

Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри покупки французьких вертольотів", - сказав Клімкін.

Вертольоти купуються для потреб українських рятувальників, розповів деталі домовленостей Президент Петро Поршенко.

"Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених і зможуть надавати допомогу", - зазначив він під час робочої поїздки в Рівненську область.

За словами Порошенка, вже в поточному році перші чотири вертольоти, в тому числі медичний для евакуації поранених, і рятувальний, надійдуть ДСНС.

Нагадаємо, що Військова прокуратура Криворізького гарнізону виявила, що Міністерство оборони закупило замість димової суміші ДС-56 для бойових дій іншу речовину, яку використовують для обкурювання дерев, для гри в страйкбол та у зйомках фільмів.

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23 03 2018 14:36
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