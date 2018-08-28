Французькі військові знищили ватажка "Ісламської держави" в Західній Африці

Збройні сили Франції під час спецоперації в Малі вбили одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" в Західній Африці, що утворило в регіоні так звану "Велику Сахару" (ISGS), – Мохамеда Ага Альмунера.

Як повідомляє France24, під час спецоперації французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних – жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.

У Міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.

В операції задіяли два винищувачі Mirage 2000.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад поблизу Парижа.