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Французькі військові знищили ватажка "Ісламської держави" в Західній Африці

Загинули двоє цивільних
Збройні сили Франції під час спецоперації в Малі вбили одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" в Західній Африці, що утворило в регіоні так звану "Велику Сахару" (ISGS), – Мохамеда Ага Альмунера.
Французькі військові знищили ватажка "Ісламської держави" в Західній Африці Фото: afp.com

Як повідомляє France24, під час спецоперації французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних – жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.

У Міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.

В операції задіяли два винищувачі Mirage 2000.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад поблизу Парижа.

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28 08 2018 22:28
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