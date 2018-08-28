CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбройні сили Франції під час спецоперації в Малі вбили одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" в Західній Африці, що утворило в регіоні так звану "Велику Сахару" (ISGS), – Мохамеда Ага Альмунера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французькі військові знищили ватажка "Ісламської держави" в Західній Африці
Загинули двоє цивільних
Фото: afp.com
Як повідомляє France24, під час спецоперації французькі військові вбили охоронця Ага Альмунера, а також двох цивільних – жінку та підлітка. Крім того, ще двоє цивільних і один член ІД дістали поранення.
У Міністерстві оборони Франції висловили жаль з приводу загибелі цивільного населення. У відомстві пообіцяли провести розслідування і встановити, як вони потрапили під удар спецназу.
В операції задіяли два винищувачі Mirage 2000.
Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад поблизу Парижа.
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28 08 2018 22:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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