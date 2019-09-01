Фукса затримали у Мексиці, олігарх спростовує інформацію
Про це вона пише у Facebook із посиланням на два її джерела - з "системи міжнародного правопорядку та з оточення самого бізнесмена".
За словами Седлецької, вони підтвердили їй, що колишній російський підприємець, а тепер український олігарх Павло Фукс прилетів до країни приватним літаком із Британії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні.
"Цікаво, що на борту із ним справді перебував впливовий український депутат Андрій Іванчук (Народний фронт)", - зазначає журналістка.
За її інформацією, Іванчука відпустили, проблеми на кордоні виникли тільки у Фукса.
"Відучора і досі він утримується в аеропорту Канкуна міграційною службою Мексики, до нього приїхали працівники українського посольства", - розповідає Седлецька.
Вона припускає, що Фукса затримали, бо він "перебуває у чорному списку США".
"Це з’ясувалось по прильоту у Мексику, і вплинуло на рішення місцевих прикордонників пускати Фукса в країну чи ні", - каже журналіст.
Вона обіцяє перевірити, із чим саме пов’язане затримання олігарха.
Водночас джерело, близьке до Фукса, заперечило затримання бізнесмена. Натомість воно підтвердило, що Фукс дійсно прилетів до Мексики разом з Іванчуком.
Як пише УП, сам Фукс спростовує повідомлення про своє затримання на мексиканському курорті Канкун.
"Це фейк", - заявив він в коментарі УП. Він також додав, що знаходиться зараз на території Мексики і запевняє, що у нього не було проблем з прикордонниками.
На інші питання, в тому числі – чи летів він разом з Іванчуком, Фукс вже не відповідав.
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