Фукса затримали у Мексиці, олігарх спростовує інформацію

Олігарх запевняє, що у нього не було проблем з прикордонниками

Журналіст програми "Схеми" Наталія Седлецька каже, що, за її інформацією, відомого українського олігарха російського походження Павла Фукса затримали по прильоту на мексиканський курорт Канкун.

Про це вона пише у Facebook із посиланням на два її джерела - з "системи міжнародного правопорядку та з оточення самого бізнесмена".

За словами Седлецької, вони підтвердили їй, що колишній російський підприємець, а тепер український олігарх Павло Фукс прилетів до країни приватним літаком із Британії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні.

"Цікаво, що на борту із ним справді перебував впливовий український депутат Андрій Іванчук (Народний фронт)", - зазначає журналістка.

За її інформацією, Іванчука відпустили, проблеми на кордоні виникли тільки у Фукса.

"Відучора і досі він утримується в аеропорту Канкуна міграційною службою Мексики, до нього приїхали працівники українського посольства", - розповідає Седлецька.

Вона припускає, що Фукса затримали, бо він "перебуває у чорному списку США".

"Це з’ясувалось по прильоту у Мексику, і вплинуло на рішення місцевих прикордонників пускати Фукса в країну чи ні", - каже журналіст.

Вона обіцяє перевірити, із чим саме пов’язане затримання олігарха.

Водночас джерело, близьке до Фукса, заперечило затримання бізнесмена. Натомість воно підтвердило, що Фукс дійсно прилетів до Мексики разом з Іванчуком.

Як пише УП, сам Фукс спростовує повідомлення про своє затримання на мексиканському курорті Канкун.

"Це фейк", - заявив він в коментарі УП. Він також додав, що знаходиться зараз на території Мексики і запевняє, що у нього не було проблем з прикордонниками.

На інші питання, в тому числі – чи летів він разом з Іванчуком, Фукс вже не відповідав.