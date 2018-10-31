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На Донбасі в ході бойових дій поранено двох українських військовослужбовців

Сепаратисти 13 разів обстріляли оборонні укріплення ООС
Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
На Донбасі в ході бойових дій поранено двох українських військовослужбовців Фото: Андрій Попіль

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого, що на Луганщині. Біля останнього, окрім вищеперерахованого арсеналу, окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм",  -інформує прес-центр штабу ООС.

"Два рази, зі станкових протитанкових гранатометів, окупанти обстріляли наші оборонні позиції біля Новоселівки Другої. Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що за минулу добу, 30 жовтня, бойовики 21 раз відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військових.

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31 10 2018 18:35
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