"Газпром експорт" в Україні відшкодував державі понад 1,7 мільйона гривень, – прокуратура

Кримінальне провадження скеровано до суду для прийняття рішення

Викритий у несплаті податків "Газпром експорт" в Україні відшкодував до державного бюджету понад 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Україні.

"Слідчими завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника представництва ТОВ "Газпром експорт" в Україні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значному розмірі)", – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що вказане представництво, отримавши конвертовану валюту у доларах та російських рублях у вигляді фінансування від материнської компанії – нерезидента ТОВ "Газпромэкспорт" (Росія), – шляхом заниження валових доходів ухилилися від сплати податку на прибуток на суму понад 1,7 млн грн.

"За результатами досудового розслідування у повному обсязі забезпечено відшкодування шкоди, завданої злочинними діями службової особи Представництва, та поповнено бюджет країни на вищевказану суму", – повідомили в прокуратурі.

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум з російського «Газпрому» по штрафах, накладених Антимонопольним комітетом.