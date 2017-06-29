"Газпром експорт" в Україні відшкодував державі понад 1,7 мільйона гривень, – прокуратура
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Україні.
"Слідчими завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника представництва ТОВ "Газпром експорт" в Україні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значному розмірі)", – йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що вказане представництво, отримавши конвертовану валюту у доларах та російських рублях у вигляді фінансування від материнської компанії – нерезидента ТОВ "Газпромэкспорт" (Росія), – шляхом заниження валових доходів ухилилися від сплати податку на прибуток на суму понад 1,7 млн грн.
"За результатами досудового розслідування у повному обсязі забезпечено відшкодування шкоди, завданої злочинними діями службової особи Представництва, та поповнено бюджет країни на вищевказану суму", – повідомили в прокуратурі.
Наразі кримінальне провадження скеровано до суду для прийняття рішення.
Нагадаємо, Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум з російського «Газпрому» по штрафах, накладених Антимонопольним комітетом.
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