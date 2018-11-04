"Газпром" не проти зберегти транзит газу через територію України, - Міллер

Російський "Газпром" може зберегти транзит газу через Україну.

Про це 10 квітня заявив голова правління компанії Олексій Міллер, повідомляє прес-служба "Газпрому" на своїй сторінці в Twitter.

"Ми ніколи не порушували питання про відмову від українського транзиту. Але російська ресурсна база зміщується на північ, і в центральному газотранспортному коридорі просто не буде ресурсів у колишніх обсягах. Тому певний транзит цілком може зберегтися, в обсязі 10-15 млрд куб. м на рік, але українська сторона має обґрунтувати економічну доцільність нового контракту на транзит", – заявив Міллер.

Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.

Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезного збитку". Більш того, на думку українського президента, у газопроводу немає "економічно виправданої основи". А от транзит газу через Україну, за інформацією Порошенка, буде коштувати набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований".