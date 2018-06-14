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Суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу

У "Нафтогазі" заявили, що рішення суду є тимчасовим
Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.
Суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу Фото: ТАСС

"Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів в Швейцарії та Нідерландах", - йдеться в релізі російської компанії, повідомляє "Інтерфакс".

Відповідно до закону Швеції "Про арбітраж" наказ апеляційного суду не може бути оскаржено, підкреслює "Газпром".

У прес-службі "Нафтогазу" заявили, що згадане рішення суду є тимчасовим.

"Рішення суду було прийнято судом без виклику Нафтогазу і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені Нафтогазом, якби суд повідомив його про наявність такого клопотання Газпрому і розгляд судом цього питання", - заявили в прес-службі "Нафтогазу".

"Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення", - додали в НАК.

В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому тимчасово припинені.

"Воно не призводить до скасування рішень Арбітражу і не дає Газпрому можливості вимагати у Нафтогазу повернення 2,1 млрд дол, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації Нафтогазу", - повідомили в "Нафтогазі".

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

5 червня голандський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" $17 млрд. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

Також, Петро Порошенко дав розпорядження очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву розширити перелік країн, у яких Україна буде конфісковувати майно Газпрому в рахунок відшкодування $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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14 06 2018 14:34
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