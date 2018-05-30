Нафтогаз розширить перелік країн, у яких стягуватиме заборгованість з Газпрому, - Порошенко

Україна може отримати акції компаній, що обслуговують російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2"

Президент України Петро Порошенко дав розпорядження очільнику Нафтогазу Андрію Коболєву розширити перелік країн, у яких Україна буде конфісковувати майно Газпрому в рахунок відшкодування 2,6 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це президент повідомив під час зустрічі з главою Нафтогазу Андрієм Коболєвим 30 травня.

Крім цього, на зустрічі Коболєв підтвердив інформацію про те, що Нафтогаз направив позови до судів Нідерландів, Британії та Швейцарії з вимогою конфіскації майна російського газового монополіста.

"Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому перейшов в практичну площину — сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів Газпрому в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах", — повідомив Коболєв.

Також у ході зустрічі Порошенко зазначив, що окрім активів Газпрому у європейських країнах, Україна може отримати акції компаній, що обслуговують російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2". Ці активи, за словами Порошенка, вже заморозили в Європі.

Нагадаємо, на початку березня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 млрд доларів.

З урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку арбітри зробили залік зустрічних вимог. Російська компанія повинна виплатити українській 2,56 млрд доларів.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" 17 млрд доларів. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".