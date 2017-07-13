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Гендиректор МВФ не виключає чергової фінансової кризи у світі

За словами Лагард, "спостерігаються деякі тривожні процеси"
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард не виключає, що світ може спіткати ще одна фінансова криза.
Гендиректор МВФ не виключає чергової фінансової кризи у світі Крістін Лагард. Фото: forbes.ru

"Спостерігаються деякі тривожні процеси. Може виникнути нова економічна криза", – заявила Лагард в ефірі телеканалу CNBC.

У МВФ відзначили непередбачуваність фінансових криз, і закликали міністрів фінансів і директивні органи бути обережними і заздалегідь підготуватися до можливого наступу кризи у фінансовій системі світу.

"Звідки це буде, і яку форму прийме, як буде вестися міжнародна діяльність. Як правило, криза ніколи не приходить звідти, звідки ми очікуємо", – додала глава МВФ.

Лагард також зазначила, що для того, щоб бути готовими до потрясінь, світові уряди повинні переконатися в тому, що фінансовий сектор країн перебуває під наглядом, і добре відрегульований, і фінансові інститути здорові. На її думку, необхідно передбачати і підготувати захисні заходи, щоб протистояти потенційного кризи.

Нагадаємо, у вересні минулого року експерти ООН стверджували, що країни, що розвиваються, можуть зіткнутися з ризиком боргової кризи, а темпи зростання світової економіки - сповільнюватися.

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13 07 2017 13:05
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