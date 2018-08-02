Гендиректора "Індустріального союзу Донбасу" арештували в Росії
Про це повідомила російським агентствам ТАСС та "Інтерфакс" прес-секретар суду Юнона Царьова.
"Постановою суду було задоволено клопотання органів слідства про обрання стосовно Мкртчана запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на термін до 5 квітня 2018 року", – сказала Царьова.
За її словами, Мкртчана обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.
7 лютого директор правового департаменту "Індустріального союзу Донбасу" Сергій Ткаченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що не має інформації про причини затримання Мкртчана.
"Ми поки що не готові робити заяву. Ми перевіряємо інформацію, завтра більше будемо розуміти суть історії. Оскільки це відбувається не тут, прямого зв'язку наразі немає", – сказав Ткаченко.
Народний депутат Сергій Тарута заявив в коментарі "Українській правді", що Мкртчана звинувачують у розтраті коштів, наданих державними банками.
"Швидше за все, мова йде про кредитні кошти "Зовнішекономбанку", які використовувалися як для розвитку ІСД, так і для розвитку інших підприємств, якими Мкртчан володіє в Росії", – зазначив Тарута.
Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заснована в 1995 році, її головний офіс розташований у Києві.
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