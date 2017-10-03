Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Генерал-полковник використав вертоліт, щоб прилетіти на урочистості в Києві, - ВІДЕО

Вертоліт витрачає близько 0,72 тонни пального на годину польоту
Командувача Військово-повітряних сил генерал-полковника Сергія Дроздова з Чернігова до Києва транспортували не просто елітним автомобілем, а гелікоптером.
Генерал-полковник використав вертоліт, щоб прилетіти на урочистості в Києві, - ВІДЕО Сергій Дроздов Фото: cfts.org.ua

Вертоліт приземлився прямо в центрі міста. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олексій Француз.

Генерал-полковник перебував у Чернігові з нагоди 85 річниці з дня створення Державного науково-випробувального центру Збройних Сил.

Громадський активіст підрахував, що вертоліт витрачає близько 0,72 тонни пального на годину польоту.

"Ось куди витрачаються кошти. Автомобіль, мабуть, для нищебродів. Навіть якщо і їхати від Києва до Чернігова близько 140 км. Я так розумію, що на фронті наші армійці вже забезпечені всім необхідним на 100%, якщо керівництво може собі дозволити пересування таким виглядом "службового транспорту", – додав він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у 2015 році призначив командувачем Повітряних Сил Збройних сил україни генерал-лейтенанта Сергія Дроздова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2017 21:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.