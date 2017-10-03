Генерал-полковник використав вертоліт, щоб прилетіти на урочистості в Києві, - ВІДЕО

Вертоліт витрачає близько 0,72 тонни пального на годину польоту

Командувача Військово-повітряних сил генерал-полковника Сергія Дроздова з Чернігова до Києва транспортували не просто елітним автомобілем, а гелікоптером.

Вертоліт приземлився прямо в центрі міста. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олексій Француз.

Генерал-полковник перебував у Чернігові з нагоди 85 річниці з дня створення Державного науково-випробувального центру Збройних Сил.

Громадський активіст підрахував, що вертоліт витрачає близько 0,72 тонни пального на годину польоту.

"Ось куди витрачаються кошти. Автомобіль, мабуть, для нищебродів. Навіть якщо і їхати від Києва до Чернігова близько 140 км. Я так розумію, що на фронті наші армійці вже забезпечені всім необхідним на 100%, якщо керівництво може собі дозволити пересування таким виглядом "службового транспорту", – додав він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у 2015 році призначив командувачем Повітряних Сил Збройних сил україни генерал-лейтенанта Сергія Дроздова.