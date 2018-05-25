Генпрокуратура повідомила Пімаховій про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання громадянства України росіянину.

"Наразі вже колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби України 24.05.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище)", - повідомляє прес-служба ГПУ в Facebook.

Таким чином, Діні Пімаховій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.