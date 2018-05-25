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Генпрокуратура повідомила Пімаховій про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років
Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для отримання громадянства України росіянину.
Генпрокуратура повідомила Пімаховій про підозру в одержанні неправомірної вигоди Фото: з вільних джерел

"Наразі вже колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби України 24.05.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище)", - повідомляє прес-служба ГПУ в Facebook. 

Таким чином, Діні Пімаховій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

29 листопада у Держміграційній службі заявили про затримання "агента" НАБУ Титункова під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Чиновниця Держміграційної служби заперечує вимагання хабара в агента НАБУ. 

30 листопада в НАБУ заявили про зрив спецоперації через втручання СБУ та Генпрокуратури. У заяві вказується, що працівники СБУ незаконно затримали агента НАБУ, який документував один "з епізодів за участю першого заступника голови Державної міграційної служби".

Причини того, що відбувся зрив спецоперації, на думку директора НАБУ Ситника, це відсутність права на автономне прослуховування, закон про яке не приймає парламент. 

Керівники правоохоронних органів по різному трактують цей інцидент: в Бюро заявляють про зрив важливої антикорупційної операції, а в Генпрокуратурі вважають неприпустимим те, що детективи сплановано провокували чиновницю ДМС на отримання хабара.

 

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25 05 2018 14:23
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