Генпрокуратура повідомила про підозру Азарову і Арбузову, а також оголосила їх у розшук

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову.

В ході розслідування кримінального провадження проти екс-президента-втікача Віктора Януковича Генпрокуратура оглосила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову за фактом співучасті у незаконному заволодінні в особливо великими об'ємами скрапленого газу, видобутого ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта". Зазначається, що це заподіяло державі шкоду в розмірі 2,2 млрд грн, - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

Також оголосили про підозру колишньому голові Нацбанку України Сергію Арбузову за фактом співучасті у заволодінні коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 млрд. грн. при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.

Юрій Луценко повідомив, що обох їх оголосили в розшук.

"Затримано також Н. Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 млрд грн", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесли на 7 лютого. На засідання в середу не прибули захисники Януковича.

