Генпрокуратура закупляє два Land Cruiser по 1,3 мільйони за штуку

В 2016 році Генпрокуратура за 5 млн грн придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle

Генеральна прокуратура 28-29 серпня провела два аукціони щодо закупівлі нових легкових автомобілів на загальну очікувану суму 12,36 млн грн.

Найнижчі ціни на торгах запропонувало ТОВ "ВіДі Автострада" із групи "ВіДі" Віталія Джуринського. Якщо фірму визначать переможцем, вона поставить за 11,83 млн грн.:

2 чорних автомобіля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн.

15 чорних автомобілів Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тис грн, повідомляється у системі "Прозорро".

Як інформують "Наші гроші", на ринку першу модель продають по 1,35 млн грн., а другу – по 624 тис грн.

Повнопривідні позашляховики мають камеру заднього виду, шкіряне покриття керма, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, систему відмикання дверей і запуску двигуна Smart Entry, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм і дев’ятьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, захисні шторки другого ряду.

Седани мають камеру заднього виду зі статичною проекцією, двозонний клімат-контроль, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і шістьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира.

Сума потенційних угод на 4% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі.

На тендері щодо позашляховиків єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній "Алмаз", а щодо седанів – хмельницьке ТОВ "Гранд-Мотор" Тетяни Дерешук і депутата Красилівської міськради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Марії Гвоздьової.

У торгах щодо автівок Corolla хотіло взяти участь ТОВ "Торговий дім "Євромоторс", але його не допустили до аукціону через якусь невідповідність технічним вимогам.

Анонімна фірма питала, чому замовник порушує постанову Кабміну №710 від 11 жовтня 2016 року "Про ефективне використання державних коштів", яка передбачає припинення придбання легкових автомобілів.

Той відповів, що оголосив закупівлю, "керуючись нормами ст. 91 Закону України "Про прокуратуру", враховуючи порядок забезпечення транспортними і матеріально-технічними засобами органів прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури від 18 листопада 2016 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30 листопада 2016 року за № 1548/29678 та лист Міністерства фінансів від 15.11.2016 № 31-10040-02-3/32293".

При цьому в тексті згаданої постанови заборона не поширюється на автівки для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що прокурор управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області Вадим Чуйков має у власності будинок на 626 кв.м. в Царському селі на Печерську, автомобіль BMW 2016 року випуску, мотоцикл Harley-Davidson XL883N та близько 2 млн грн подарованих батьком.