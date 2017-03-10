CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний штаб готує зміни до закону про чисельність Збройних сил України, щоб покращити охорону складів з боєприпасами. зсуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генштаб готує зміни в законодавство, щоб збільшити армію
Йдеться про заміну військової охорони батальйонами охорони та забезпечення, до складу яких входитимуть як підрозділи охорони, так і такелажні підрозділи та підрозділи механізації
Фото: EPA/UPG
"Це, безумовно, призведе до збільшення загальної чисельності Збройних сил. У зв’язку з цим ми готуємо пропозиції до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України, - заявив в Національному університеті оборони імені Івана Черняхівського начальник Генштабу Віктор Муженко, інформує прес-служба відомства.
Нагадаємо, головне управління персоналу Генштабу рекомендуватиме призвати до 500 офіцерів запасу для проходження служби, головним чином, на базах, складах та арсеналах зберігання боєприпасів.
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03 10 2017 18:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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