Геращенко про заяву Ягланда: невже до Страсбурга не доходять новини з України?

"Так соромно, що європейські колеги роблять вигляд, що нібито цього не знають"

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко прокоментувала заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про відсутність підстав для санкцій проти Росії.

"Генсек РЄ Ягланд, якого українські експерти назвали найбільшим дипломатичним розчаруванням 2017 року, в своїй промові в ПАРЄ пішов ще далі, ніж зазвичай, і заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій. Мовляв, тільки пряме порушення 4-ї статті європейської конвенції з прав людини, такі, як смертна кара, катування, примусова рабська праця. Невже до Страсбурга не доходять новини з України?", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала про розстріли на Донбасі, випадках катування заручників і насильства над ними, залучення їх до рабської праці, катуванні в російських в'язницях кримчан-громадян України.

"Чийгоз і Умеров (звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз - ІФ) розповідали про це в РЄ", - зазначила перший віце-спікер.

"Так соромно, що європейські колеги роблять вигляд, що нібито цього не знають. Але наша місія - як би їм не було неприємно це чути - щоразу нагадувати і про їх лояльності до тортур, якщо вони це підтримують", - заявила Геращенко.

За її словами, в групі Європейської народної партії зараз йде презентація кандидатів на посаду Комісара з прав людини.

"Задала питання, як вони збираються фіксувати порушення прав людини на окупованих територіях, боротися з насильством і тортурами, незаконним утриманням і рабської працею. Моє питання продовжила Марія Іонова (заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат фракції БПП - ІФ), яка задала питання про звільнення заручників і підтримку українських журналістів - полонених, Сущенко, Асєєва, Семени, режисера Сенцова", - розповіла політик.

"Це буде дуже важка сесія і важкий рік, ми бачимо, як багато європейців прагнуть закрити очі на очевидні речі, відстоювати цінність діалогу, забуваючи про ключові цінності - право на життя. Але ми, українська делегація, не збираємося плисти за течією і дати можливість забути про Крим і Донбас, заговорити ці теми", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.