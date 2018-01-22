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Геращенко про заяву Ягланда: невже до Страсбурга не доходять новини з України?

"Так соромно, що європейські колеги роблять вигляд, що нібито цього не знають"
Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко прокоментувала заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про відсутність підстав для санкцій проти Росії.
Геращенко про заяву Ягланда: невже до Страсбурга не доходять новини з України? Ірина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

"Генсек РЄ Ягланд, якого українські експерти назвали найбільшим дипломатичним розчаруванням 2017 року, в своїй промові в ПАРЄ пішов ще далі, ніж зазвичай, і заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій. Мовляв, тільки пряме порушення 4-ї статті європейської конвенції з прав людини, такі, як смертна кара, катування, примусова рабська праця. Невже до Страсбурга не доходять новини з України?", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала про розстріли на Донбасі, випадках катування заручників і насильства над ними, залучення їх до рабської праці, катуванні в російських в'язницях кримчан-громадян України.

"Чийгоз і Умеров (звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз - ІФ) розповідали про це в РЄ", - зазначила перший віце-спікер.

"Так соромно, що європейські колеги роблять вигляд, що нібито цього не знають. Але наша місія - як би їм не було неприємно це чути - щоразу нагадувати і про їх лояльності до тортур, якщо вони це підтримують", - заявила Геращенко.

За її словами, в групі Європейської народної партії зараз йде презентація кандидатів на посаду Комісара з прав людини.

"Задала питання, як вони збираються фіксувати порушення прав людини на окупованих територіях, боротися з насильством і тортурами, незаконним утриманням і рабської працею. Моє питання продовжила Марія Іонова (заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат фракції БПП - ІФ), яка задала питання про звільнення заручників і підтримку українських журналістів - полонених, Сущенко, Асєєва, Семени, режисера Сенцова", - розповіла політик.

"Це буде дуже важка сесія і важкий рік, ми бачимо, як багато європейців прагнуть закрити очі на очевидні речі, відстоювати цінність діалогу, забуваючи про ключові цінності - право на життя. Але ми, українська делегація, не збираємося плисти за течією і дати можливість забути про Крим і Донбас, заговорити ці теми", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.

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