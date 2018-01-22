Генсек Ради Європи вважає, що Росія має залишатися у складі організації

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.

За його словами, у статутних документах РЄ визначені 4 принципи, від яких країна-член не може відхилятися навіть за надзвичайних обставин. Це – заборона смертної кари, тортур, примусової праці або рабства, а також позасудового покарання, повідомляє "Європейська правда".

"Це – найбільш фундаментальні цінності. Вони визначають душу Європи. Жодна країна, яка порушує ці принципи, не може бути членом нашої родини. З цього питання не може бути поступок", - наголосив Ягланд.

Всі інші порушення принципів Ради Європи, на його думку, не мають такого впливу.

"Це не означає, що все інше можна порушувати. Якщо є порушення інших статей і систематичне небажання виправляти це – країна-член може звернутися до ЄСПЛ щодо виконання країною своїх зобов’язань", - сказав він.

На думку генсека РЄ, ідея організації полягає в захисті людей попри порушення конвенції її членами.

"Фундаментальна ідея – зберегти спільний правовий простір (на території 47 країн, включаючи Росію), заради людей. Ми не маємо забувати, що для багатьох на континенті Конвенція та ЄСПЛ є останньою надією", - пояснив він.

Також генеральний секретар заявив, що Рада Європи опинилася у фінансовій кризі та буде змушена скорочувати активність через одночасне зменшення внесків від Туреччини та Росії.

Як відомо, минулого року росіяни оголосили, що недоплатять в бюджет Ради Європи дві третини їх мінімального планового внеску. Згодом про зниження внеску оголосила Туреччина, яка перед тим брала на себе добровільне зобов’язання про підвищений внесок – у відповідь на критику з боку ПАРЄ Анкара повернула внесок до мінімального.

"Зниження турецького внеску стало несподіванкою і я не знаю, як ми будемо з цього виходити", - наголосив Ягланд, коментуючи ситуацію, яка склалася.

Генсек визнав, що частину активності Ради Європи доведеться згорнути; також варто очікувати на певне скорочення штату.

"Я не можу зменшити витрати на 20 млн євро без впливу на активність організації", - прокоментував Ягланд рішення Туреччини.

Із російським внеском – ситуація інша. Ягланд відмовився робити прогноз щодо своїх дій у разі, якщо це стане реальністю.

"Росія зобов’язана заплатити першу частину свого річного внеску до кінця лютого, як і всі інші країни", - заявив він, додавши, що було би "нерозумним" з його боку робити публічний прогноз щодо іншого сценарію.

Генсек Ради Європи наполіг, що сплата внеску є зобов’язанням РФ.

"Не можна бути членом (Ради Європи - Ред.) частково. Сплата внеску – це юридичне зобов’язання Росії", - заявив Ягланд.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у середу, 11 жовтня, затвердила рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Як відомо, ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України.