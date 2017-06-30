Росія зупинила платежі до Ради Європи

Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вже проінформував про це рішення генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, повідомляє сайт МЗС РФ.

"Міністр проінформував Генсекретаря Ради Європи про рішення призупинити сплату внеску Російської Федерації в бюджет Ради Європи за 2017 рік до безумовного відновлення в повному обсязі повноважень делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи", - ідеться у повідомленні.

У п’ятницю 30 червня МЗС Росії опублікувало заяву, у якій повідомило про рішення призупинити фінансування Ради Європи через "глибоку кризу в ПАРЄ".

В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в ПАРЄ були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

"Крім того, відсторонення російських парламентаріїв від участі в майбутньому затвердження в ПАРЄ високих посадових осіб Ради Європи, включаючи Генсекретаря, його заступника, Комісара з прав людини і суддів Європейського Суду з прав людини, поставить під сумнів їхню легітимність в контексті відносин Росії з Радою Європи в цілому", - заявили в російському МЗС.

Нагадаємо, 5 травня Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму та Севастополя та відмовилося виконувати це рішення.

У вівторок, 6 червня, стало відомо, що Росія вирішила не перераховувати третину щорічного внеску за 2018 рік у бюджет Ради Європи.