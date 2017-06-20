Геращенко заявила про зростання кількості полонених в ОРДЛО

За інформацією Геращенко, зараз у бойовиків перебуває в полоні 131особа

Кількість громадян, які перебувають у заручниках на окупованій території, росте, зараз у бойовиків перебуває в полоні 131 людина.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої Контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"На жаль, у нас зростає кількість полонених. На сьогодні, згідно з інформацією Служби безпеки України, 131 громадянин України перебуває в полоні на окупованих територіях. Їх визволення буде ключовою темою завтра в Мінську (Білорусь), де буде проходити робота груп", - зазначила вона.

Геращенко нагадала, що сьогодні президент Петро Порошенко передав Адміністрації президента США лист від родичів українських заручників на Донбасі і ув'язнених в Росії. США обіцяли сприяти їх звільненню.

Раніше Геращенко заявляла про перебування в полоні бойовиків 129 осіб.

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) у результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко.