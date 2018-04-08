Глава Косова виступив зі спецзаявою через зростання напруженості із Сербією
"Республіка Косово прагне досягти юридично зобов'язуючої історичної угоди на останньому етапі діалогу з нормалізації відносин між Косово та Сербією", - заявив він, передає RTK.
"У ході цієї подорожі, яка необхідна для забезпечення довготривалого миру на західних Балканах, Республіка Косово буде неухильно виконувати зобов'язання з підтримання миру і жодним чином не піде на компроміс з метою повної нормалізації відносин між двома країнами", - додав Тачі.
Він також підтвердив намір сформувати так звані Асоціації сербських муніципалітетів на півночі Косова.
Нагадаємо, що 3 серпня відбулося засідання Ради безпеки Косова, на якому розглядалася наявна інформація щодо намірів сербів на півночі Косова оголосити в односторонньому порядку сербську автономію. У свою чергу в Белграді навпаки кажуть, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм Північ Косова.
Як писав iPress.ua, президент Сербії Александар Вучіч провів засідання Ради національної безпеки Сербії, на якому обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі