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Глава Косова виступив зі спецзаявою через зростання напруженості із Сербією

Він підтвердив намір сформувати так звані Асоціації сербських муніципалітетів на півночі Косова
Президент Косово Хашим Тачі виступив зі зверненням до громадськості з проханням утримуватися від будь-яких провокацій.
Глава Косова виступив зі спецзаявою через зростання напруженості із Сербією Хашим Тачі. Фото: rtklive.com

"Республіка Косово прагне досягти юридично зобов'язуючої історичної угоди на останньому етапі діалогу з нормалізації відносин між Косово та Сербією", - заявив він, передає RTK.

"У ході цієї подорожі, яка необхідна для забезпечення довготривалого миру на західних Балканах, Республіка Косово буде неухильно виконувати зобов'язання з підтримання миру і жодним чином не піде на компроміс з метою повної нормалізації відносин між двома країнами", - додав Тачі.

Він також підтвердив намір сформувати так звані Асоціації сербських муніципалітетів на півночі Косова.

Нагадаємо, що 3 серпня відбулося засідання Ради безпеки Косова, на якому розглядалася наявна інформація щодо намірів сербів на півночі Косова оголосити в односторонньому порядку сербську автономію. У свою чергу в Белграді навпаки кажуть, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм Північ Косова.

Як писав iPress.ua, президент Сербії Александар Вучіч провів засідання Ради національної безпеки Сербії, на якому обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово.

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04 08 2018 16:55
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