Глава МЗС Німеччини розповів, коли чекати миру на Донбасі
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив у понеділок, 26 червня, що як Збройні сили України, так і підтримувані Росією бойовики порушують угоду про припинення вогню на сході України, і, швидше за все, важко врегулювати кризу в короткостроковій перспективі.
Таку оцінку поточній ситуації на Донбасі Габріель дав на полях зустрічі Європейської Ради з міжнародних відносин, пише Reuters.
"Дуже важко знайти вихід після стількох років", - заявив Габріель на засіданні Європейської Ради з міжнародних відносин.
Він додав: "Звичайно, ми намагаємося, але це не схоже на те, що ми матимемо (короткострокове вирішення) труднощів у регіоні".
Головний дипломат Німеччини в черговий раз рішуче підтримав так званий Нормандський формат для врегулювання ситуації на Донбасі, де в переговорах беруть участь окрім Берліна, Україна, Франція та Росія.
Він також наголосив, що спостерігачі від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не дають оптимістичних прогнозів щодо Донбасу.
"У мене немає хороших повідомлень з цього питання (щодо зони АТО – ред..)", - підсумував він.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі лідерів України та Франції Петра Порошенка та Емманюеля Макрона 26 червня президент Макрон також заявив, що Франція готова провести нову зустріч у Нормандському форматі, щоб напрацювати нові передумови для врегулювання ситуації на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків