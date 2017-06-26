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Глава МЗС Німеччини розповів, коли чекати миру на Донбасі

Дипломат стверджує, що порушують перемир'я обидві сторони
Офіційно на Донбасі має діяти так зване хлібне перемир’я на час збору врожаю, Габріель наголошує, що провокують обидві сторони
Глава МЗС Німеччини розповів, коли чекати миру на Донбасі Зігмар Габріель. Фото: newsru.co.il

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив у понеділок, 26 червня, що як Збройні сили України, так і підтримувані Росією бойовики порушують угоду про припинення вогню на сході України, і, швидше за все, важко врегулювати кризу в короткостроковій перспективі.

Таку оцінку поточній ситуації на Донбасі Габріель дав на полях зустрічі Європейської Ради з міжнародних відносин, пише Reuters.

"Дуже важко знайти вихід після стількох років", - заявив Габріель на засіданні Європейської Ради з міжнародних відносин.

Він додав: "Звичайно, ми намагаємося, але це не схоже на те, що ми матимемо (короткострокове вирішення) труднощів у регіоні".

Головний дипломат Німеччини в черговий раз рішуче підтримав так званий Нормандський формат для врегулювання ситуації на Донбасі, де в переговорах беруть участь окрім Берліна, Україна, Франція та Росія.

Він також наголосив, що спостерігачі від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не дають оптимістичних прогнозів щодо Донбасу.

"У мене немає хороших повідомлень з цього питання (щодо зони АТО – ред..)", - підсумував він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі лідерів України та Франції Петра Порошенка та Емманюеля Макрона 26 червня президент Макрон також заявив, що Франція готова провести нову зустріч у Нормандському форматі, щоб напрацювати нові передумови для врегулювання ситуації на сході України.

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26 06 2017 22:22
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