Макрон анонсував зустріч у "нормандському форматі"

Зустріч може відбутися в кінці червня або на початку липня

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна налаштована відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

Орім того, під час брифінгу з Петром Порошенком французький президент заявив, що підтримує роботу контактної групи в Мінську.

"Ми дійсно налаштовані продовжувати Мінський процес і перед зборами "Великої двадцятки" ми підтримуємо ідею відновити активну співпрацю саме в "нормандському форматі" із залученням ОБСЄ, це те, що я пропонував всім сторонам. Після дискусії, яку я мав з паном Путіним, ми дійсно констатували ті факти, які говорили про розвиток ситуації. Якщо ми говоримо про захоплення Криму Росією, Франція завжди підтримувала суверенітет України в межах тих кордонів, які були визнані на міжнародному рівні, відповідно Франція не визнає анексію Криму", - заявив Макрон.

Також Макрон заявив, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в кінці червня або на початку липня.

"Зараз вирішується відносно дати. Це буде або кінець червня або початок липня. Зараз ми вчотирьох в найближчі години будемо вирішувати між учасниками. Я не знаю, чи можна мати якісь нові думки та ідеї до того, що вже відомо. Єдине, що можна - намагатися, трішечки змінити методику. Можливо, додати трохи нетерпіння, що з мого боку, і не звикати до безрезультатної дискусії", - сказав президент Франції.

Він підкреслив, що ситуація на Донбасі протягом трьох років створює великі проблеми як для місцевого населення і України, так і Європи та Росії.

"Тому ми не повинні приймати, щоб ця криза тривав і моє бажання, щоб ми могли під час нашої наступної зустрічі в "нормандському форматі" дійсно запропонувати цілу серію нових умов для того, щоб з усіх боків знайти конкретні рішення для виходу з кризи. Франція разом з Німеччиною залишається надзвичайно втягнутою у цей процес і наполягає на розвитку цих угод, на їх виконанні. Це повинен бути Мінський процес, повинна бути ефективна дискусія, щоб всі сторони обмінювали інформацію щодо розвитку і хочемо бачити конкретні результати, які дозволять рухатися вперед", - переконаний Макрон.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон напередодні виступив за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки". Переговори на більш низькому рівні є підготовкою до зустрічі лідерів держав.

Останній раз лідери "нормандської четвірки" збиралися на зустріч восени2016 року.