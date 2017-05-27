Макрон хоче організувати зустріч в "нормандському форматі"
Про це він заявив у суботу в межах зустрічі лідерів "Великої сімки", повідомляє Reuters.
"Макрон також заявив, що хоче найближчим часом провести зустріч з лідерами Росії, Німеччини та України щодо українського питання", – йдеться в повідомленні.
Також президент Франції висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться підтримати Паризьку угоду щодо клімату.
Крім того Макрон заявив, що обговорить сирійське питання з президентом РФ Володимиром Путіним на запланованій спільній зустрічі у Парижі в понеділок. Він додав, що буде "вимогливим" у своїй розмові з Путіним.
Нагадаємо, увечері 24 травня президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.
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