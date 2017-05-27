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Макрон хоче організувати зустріч в "нормандському форматі"

Також Макрон заявив, що обговорить сирійське питання з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення найближчим часом зустрічі у "нормандському форматі".
Макрон хоче організувати зустріч в "нормандському форматі" Фото: з вільних джерел

Про це він заявив у суботу в межах зустрічі лідерів "Великої сімки", повідомляє Reuters.

"Макрон також заявив, що хоче найближчим часом провести зустріч з лідерами Росії, Німеччини та України щодо українського питання", – йдеться в повідомленні.

Також президент Франції висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться підтримати Паризьку угоду щодо клімату.

Крім того Макрон заявив, що обговорить сирійське питання з президентом РФ Володимиром Путіним на запланованій спільній зустрічі у Парижі в понеділок. Він додав, що буде "вимогливим" у своїй розмові з Путіним.

Нагадаємо, увечері 24 травня президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

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