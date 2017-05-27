Трамп визначиться із Паризькою угодою про зміни клімату наступного тижня
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Я прийму остаточне рішення щодо Паризької угоди наступного тижня", – заявив Трамп.
Як повідомляє американське видання The New York Times, Дональд Трамп відмовився підтвердити підтримку Паризької кліматичної угоди в підсумковому документі саміту G7 в суботу, заявивши, що протягом тижня прийме остаточне рішення, чи залишатимуться Сполучені Штати в цьому договорі.
"Трамп не прийняв рішення після трьох днів закритих спірних дебатів та інтенсивного лобіювання з боку інших лідерів, навіть коли інші шість лідерів країн G7 підтвердили свою прихильність зниженню рівня забруднення, що призводить до глобального потепління, в спільному комюніке, опублікованому в суботу", – йдеться в повідомленні.
Виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган у цьому зв'язку наголосила, що "тепер президент Трамп має повернутися до Вашингтона й прийняти правильне рішення, сприйняти серйозно виклик кліматичних змін та вжити заходів з рештою світу".
Неузгоджене комюніке G7 забезпечило Сполученим Штатам трохи більше часу для того, щоб розв'язати внутрішні суперечки в Білому домі про те, чи потрібно виходити з Паризької угоди, пише видання. Поки ж США перебувають "у процесі перегляду своєї політики в питанні кліматичних змін та Паризької угоди".
Нагадаємо, угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.
22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.
Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.
Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди, що набула чинності за чотири дні до обрання його президентом, а також підписав указ про скасування розпоряджень свого попередника на посту глави держави Барака Обами в області боротьби з кліматичними змінами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану