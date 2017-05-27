Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп визначиться із Паризькою угодою про зміни клімату наступного тижня

Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня визначиться щодо Паризької угоди про зміни клімату.
Трамп визначиться із Паризькою угодою про зміни клімату наступного тижня Дональд Трамп. Фото: time.com

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я прийму остаточне рішення щодо Паризької угоди наступного тижня", – заявив Трамп.

Як повідомляє американське видання The New York Times, Дональд Трамп відмовився підтвердити підтримку Паризької кліматичної угоди в підсумковому документі саміту G7 в суботу, заявивши, що протягом тижня прийме остаточне рішення, чи залишатимуться Сполучені Штати в цьому договорі.

"Трамп не прийняв рішення після трьох днів закритих спірних дебатів та інтенсивного лобіювання з боку інших лідерів, навіть коли інші шість лідерів країн G7 підтвердили свою прихильність зниженню рівня забруднення, що призводить до глобального потепління, в спільному комюніке, опублікованому в суботу", – йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган у цьому зв'язку наголосила, що "тепер президент Трамп має повернутися до Вашингтона й прийняти правильне рішення, сприйняти серйозно виклик кліматичних змін та вжити заходів з рештою світу".

Неузгоджене комюніке G7 забезпечило Сполученим Штатам трохи більше часу для того, щоб розв'язати внутрішні суперечки в Білому домі про те, чи потрібно виходити з Паризької угоди, пише видання. Поки ж США перебувають "у процесі перегляду своєї політики в питанні кліматичних змін та Паризької угоди".

Нагадаємо, угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди, що набула чинності за чотири дні до обрання його президентом, а також підписав указ про скасування розпоряджень свого попередника на посту глави держави Барака Обами в області боротьби з кліматичними змінами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.