Трамп визначиться із Паризькою угодою про зміни клімату наступного тижня

Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня визначиться щодо Паризької угоди про зміни клімату.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я прийму остаточне рішення щодо Паризької угоди наступного тижня", – заявив Трамп.

Як повідомляє американське видання The New York Times, Дональд Трамп відмовився підтвердити підтримку Паризької кліматичної угоди в підсумковому документі саміту G7 в суботу, заявивши, що протягом тижня прийме остаточне рішення, чи залишатимуться Сполучені Штати в цьому договорі.

"Трамп не прийняв рішення після трьох днів закритих спірних дебатів та інтенсивного лобіювання з боку інших лідерів, навіть коли інші шість лідерів країн G7 підтвердили свою прихильність зниженню рівня забруднення, що призводить до глобального потепління, в спільному комюніке, опублікованому в суботу", – йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган у цьому зв'язку наголосила, що "тепер президент Трамп має повернутися до Вашингтона й прийняти правильне рішення, сприйняти серйозно виклик кліматичних змін та вжити заходів з рештою світу".

Неузгоджене комюніке G7 забезпечило Сполученим Штатам трохи більше часу для того, щоб розв'язати внутрішні суперечки в Білому домі про те, чи потрібно виходити з Паризької угоди, пише видання. Поки ж США перебувають "у процесі перегляду своєї політики в питанні кліматичних змін та Паризької угоди".

Нагадаємо, угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

Під час минулорічної виборчої кампанії Трамп погрожував виходом США з Паризької угоди, що набула чинності за чотири дні до обрання його президентом, а також підписав указ про скасування розпоряджень свого попередника на посту глави держави Барака Обами в області боротьби з кліматичними змінами.