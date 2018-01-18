Глава МЗС: Україна помилково внесла Естонію у список офшорних зон

Дипломат пояснив, що Україна неправильно інтерпретувала естонський закон про податок на прибуток

Глава МЗС Естонії Свен Міксер заявив, що Україна помилково внесла Естонію у список офшорних зон.

Про це він сказав на прес-конференції у четвер, повідомляє ERR.ee.

Заяву він озвучив після того, як естонське видання Eesti Päevaleht написало, що Україна, не повідомивши естонську владу, 27 грудня включила Естонію у список офшорних зон.

За словами Міксера, естонська влада довідалась про це 8 січня і вже тоді почала діяти, щоб країну виключили зі списку.

Дипломат пояснив, що Україна помилково внесла Естонію у список, оскільки неправильно інтерпретувала естонський закон про податок на прибуток.

Зокрема, Україна розглядає естонську ставку прибуткового податку для підприємств як нульову. Проте в Естонії прибуток оподатковується при вилученні дивідендів і система не дозволяє уникнути оподаткування.

"Така податкова система не дозволяє приховувати податки або ухилятися від них", - пояснив Міксер.

"Ми працюємо над тим, щоб усунути неприємну ситуацію, і в тому напрямку, щоб мінімізувати для естонських підприємців пов'язаний з цим випадком збиток, щоб двосторонні економічні зв'язки продовжували діяти, оскільки це рішення безсумнівно шкодить відносинам", - заявив міністр.

Міксер повідомив, що Естонія звернулася з цього питання за допомогою українського посольства до президента України, який "висловив розуміння проблеми", а також до міністра фінансів і економічного радника прем'єр-міністра України.

У травні 2015 року Україна внесла в список офшорних зон Австрію. Коли відень пред'явив ноту, Австрію видалили зі списку.

27 грудня 2017 року український уряд схвалив рішення про включення до списку офшорних зон 22 нових країн, серед яких були Естонія та Латвія.

Нагадаємо, минулого місяця міністри фінансів країн ЄС затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами Євросоюзу.