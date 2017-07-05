Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Главу Європейської асоціації легкоатлетів звинуватили у фальсифікації допінг-проб

"Чистим" спортсменам платили, щоб вони здавали проби на допінг замість тих, хто опинився замішаний у вживанні заборонених препаратів
Двоє спортсменів звинуватили чинного президента Європейської легкоатлетичної асоціації Свейна Арне Хансена в підміні допінг-проб для шведських спортсменів під час Біслеттських ігор у 1980-х роках.
Главу Європейської асоціації легкоатлетів звинуватили у фальсифікації допінг-проб Фото: vg.no

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

Спочатку зі звинуваченнями на адресу Хансена виступив колишній триразовий призер Олімпійських ігор, шведський стрибун у висоту Патрік Шреберг.

Він розповів Radiosporten про те, що "чистим" спортсменам платили, щоб вони здавали проби на допінг замість тих, хто опинився замішаний у вживанні заборонених препаратів.

Його слова підтвердила в інтерв'ю норвезькому таблоїду Verdens Gang співробітниця прес-бюро Біслеттськтх ігор Анна-Ліза Хаммер. Пізніше до них приєдналася ще одна спортсменка, норвезька легкоатлетка Інграм Крістіансен.

Звинувачення на адресу Хансена "посипалися" після того, як він запропонував скасувати всі старі рекорди спортсменів, спійманих на допінгу. Сам він в інтерв'ю Expressen назвав звинувачення Шреберга "божевільними" і пригрозив подати на нього в суд.

Заяви Хаммер і Крістіансен він поки не коментував.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №4724 "Про антидопінговий контроль у спорті".

В результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2017 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.