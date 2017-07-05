Главу Європейської асоціації легкоатлетів звинуватили у фальсифікації допінг-проб

"Чистим" спортсменам платили, щоб вони здавали проби на допінг замість тих, хто опинився замішаний у вживанні заборонених препаратів

Двоє спортсменів звинуватили чинного президента Європейської легкоатлетичної асоціації Свейна Арне Хансена в підміні допінг-проб для шведських спортсменів під час Біслеттських ігор у 1980-х роках.

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

Спочатку зі звинуваченнями на адресу Хансена виступив колишній триразовий призер Олімпійських ігор, шведський стрибун у висоту Патрік Шреберг.

Він розповів Radiosporten про те, що "чистим" спортсменам платили, щоб вони здавали проби на допінг замість тих, хто опинився замішаний у вживанні заборонених препаратів.

Його слова підтвердила в інтерв'ю норвезькому таблоїду Verdens Gang співробітниця прес-бюро Біслеттськтх ігор Анна-Ліза Хаммер. Пізніше до них приєдналася ще одна спортсменка, норвезька легкоатлетка Інграм Крістіансен.

Звинувачення на адресу Хансена "посипалися" після того, як він запропонував скасувати всі старі рекорди спортсменів, спійманих на допінгу. Сам він в інтерв'ю Expressen назвав звинувачення Шреберга "божевільними" і пригрозив подати на нього в суд.

Заяви Хаммер і Крістіансен він поки не коментував.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №4724 "Про антидопінговий контроль у спорті".

В результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.