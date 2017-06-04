Українського борця Федоришина позбавили "срібла" Олімпіади в Пекіні через допінг

В результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.

У пробі українського триразового чемпіона Європи, який у фіналі Пекіна програв росіянину Мавлету Батирову, був виявлений заборонений препарат - Туринабол, повідомляє "Champion" з посиланням на прес-реліз МОК.

Крім олімпійської медалі в активі Федоришина бронза чемпіонату світу-2009, а також срібло світової першості 2010 року.

Також український борець ставав чемпіоном Європи на континентальній першості 2005, 2000 і 2008 років, інформує Хsport.

Зазначимо, що це вже п'ятий випадок, коли українські олімпійці позбавляються своїх нагород, завойованих в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб.

Раніше бронзи був позбавлений жердинник Денис Юрченко, а також важкоатлетка Наталія Давидова.

Ще одна важкоатлетка Ольга Коробка втратила срібло, а п'ятиборка Вікторія Терещук втратила бронзу Ігор-2008.

Нагадаємо, що українського легкоатлета Олександра П'ятницю позбавили срібної медалі, вибореної ним на змаганнях із метання списа на літніх Олімпійських Іграх у Лондоні у 2012 році, через допінг.