Українського борця Федоришина позбавили "срібла" Олімпіади в Пекіні через допінг
У пробі українського триразового чемпіона Європи, який у фіналі Пекіна програв росіянину Мавлету Батирову, був виявлений заборонений препарат - Туринабол, повідомляє "Champion" з посиланням на прес-реліз МОК.
Крім олімпійської медалі в активі Федоришина бронза чемпіонату світу-2009, а також срібло світової першості 2010 року.
Також український борець ставав чемпіоном Європи на континентальній першості 2005, 2000 і 2008 років, інформує Хsport.
Зазначимо, що це вже п'ятий випадок, коли українські олімпійці позбавляються своїх нагород, завойованих в Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб.
Раніше бронзи був позбавлений жердинник Денис Юрченко, а також важкоатлетка Наталія Давидова.
Ще одна важкоатлетка Ольга Коробка втратила срібло, а п'ятиборка Вікторія Терещук втратила бронзу Ігор-2008.
Нагадаємо, що українського легкоатлета Олександра П'ятницю позбавили срібної медалі, вибореної ним на змаганнях із метання списа на літніх Олімпійських Іграх у Лондоні у 2012 році, через допінг.
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