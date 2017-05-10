Голова Пенсійного фонду обіцяє, що пільгові пенсії не скасують, а їхній розмір не змінять

Ті українські пенсіонери, кому пільгові пенсії було призначено ще до проведення пенсійної реформи, можуть не турбуватися про їх виплату

Про це в ефірі заявив голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний в ефірі Еспресо.TV.

"Усі пільгові пенсії, пенсії за вислугою років, які люди отримують, вони їх будуть продовжувати отримувати. Ті, хто вже на момент прийняття закону, мав права на такі пенсії, вони можуть й надалі користуватися цим правом. Ніхто не скорочуватиме розмір цих пенсій", - заявив він.

В подальшому ж усі пенсії призначатимуться за однаковими правилами, наголосив він.

"Виключення становитимуть деякі категорії пенсіонерів. Це, зокрема, військовослужбовці і деякі ініші: наприклад, артисти балету й певні категорії громадян за станом здоров'я", - додав Зарудний.

При цьому він нагадав, що одним з принципів пенсійної реформи є єдині правила нарахування пенсій.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.