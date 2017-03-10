Гройсман: Вже з жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував Верховній Раді за прийняття пенсійної реформи і заявив, що уже з жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію.

Рада внесла до бюджетного кодексу відповідні зміни. За це рішення проголосували 255 народних депутатів, - повідомив прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, що стосуються підвищення пенсій" (№6617) уточнює положення щодо витрат держбюджету, а також покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Зокрема, документ передбачає розширення зобов'язань місцевих бюджетів за видатками для програм соцзахисту.

"Верховна Рада ухвалила також важливі для реалізації пенсійної реформи зміни до Бюджетного Кодексу. Дякую 255 депутатам за підтримку цього законопроекту. Негайно починаємо перерахунок пенсій відповідно до прийнятих сьогодні законодавчих змін, щоб уже в жовтні 2017 пенсіонери отримали підвищені пенсії!", - написав Гройсман.

Президент Петро Порошенком привітав українців з прийняттям пенсійної реформи.

"Вітаю співвітчизників з прийняттям довгоочікуваної пенсійної реформи. Вже зараз вона дає можливість підвищити пенсії для понад 9 млн українців", - написав президент у Facebook.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.



