Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман: Вже з жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію

Президент і прем'єр привітали українців з прийняттям пенсійної реформи
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував Верховній Раді за прийняття пенсійної реформи і заявив, що уже з жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію.
Гройсман: Вже з жовтня пенсіонери отримають підвищену пенсію Фото: unian.ua

Рада внесла до бюджетного кодексу відповідні зміни. За це рішення проголосували 255 народних депутатів, - повідомив прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, що стосуються підвищення пенсій" (№6617) уточнює положення щодо витрат держбюджету, а також покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Зокрема, документ передбачає розширення зобов'язань місцевих бюджетів за видатками для програм соцзахисту.

"Верховна Рада ухвалила також важливі для реалізації пенсійної реформи зміни до Бюджетного Кодексу. Дякую 255 депутатам за підтримку цього законопроекту. Негайно починаємо перерахунок пенсій відповідно до прийнятих сьогодні законодавчих змін, щоб уже в жовтні 2017 пенсіонери отримали підвищені пенсії!", - написав Гройсман.

Президент Петро Порошенком привітав українців з прийняттям пенсійної реформи.

"Вітаю співвітчизників з прийняттям довгоочікуваної пенсійної реформи. Вже зараз вона дає можливість підвищити пенсії для понад 9 млн українців", - написав президент у Facebook.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку з посади, якщо йому не вдасться провести пенсійну реформу.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.