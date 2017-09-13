Головного інспектора Херсонської митниці затримали на хабарі

Чиновник отримав більше 30 тис. Гривень за безперешкодне ввезення підакцизних товарів в Крим.

Правоохоронці затримали при отриманні хабара головного державного інспектора відділу митного оформлення "Чонгар" Херсонської митниці.

"Встановлено, що за безперешкодне ввезення підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу на тимчасово окуповану територію Криму вказаний чиновник вимагав і отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 30,5 тис. Гривень", - повідомляється на сайті військової прокуратури Південного регіону.

Відзначається, що зловмисник був затриманий "на гарячому" безпосередньо після передачі обумовленої суми.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Фігуранту готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співробітники Генеральної прокуратури 12 вересня затримали голову правління ДАК "Хліб України", якому закидають отримання 7 тисяч доларів хабара від заступника директора приватного сільгосппідприємства "Йосипівське". Також затримали посередника.