Головного інспектора Херсонської митниці затримали на хабарі
"Встановлено, що за безперешкодне ввезення підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу на тимчасово окуповану територію Криму вказаний чиновник вимагав і отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 30,5 тис. Гривень", - повідомляється на сайті військової прокуратури Південного регіону.
Відзначається, що зловмисник був затриманий "на гарячому" безпосередньо після передачі обумовленої суми.
Фігуранту готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, співробітники Генеральної прокуратури 12 вересня затримали голову правління ДАК "Хліб України", якому закидають отримання 7 тисяч доларів хабара від заступника директора приватного сільгосппідприємства "Йосипівське". Також затримали посередника.
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