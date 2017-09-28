Голову райсуду в Київській області спіймали на хабарі в $2500
"Служителя Феміди затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США. Як встановило слідство, суддя вимагав зазначену суму за винесення рішення на користь позивача в цивільній справі щодо стягнення грошових коштів", – повідомляє прес-служба НАБУ.
Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин скоєння злочину. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження за наведеними фактами розслідується з початку вересня 2017 року.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.
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