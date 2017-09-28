Голову райсуду в Київській області спіймали на хабарі в $2500

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин скоєння злочину

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка за підозрою в одержанні хабара в розмірі 2500 доларів.

"Служителя Феміди затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США. Як встановило слідство, суддя вимагав зазначену суму за винесення рішення на користь позивача в цивільній справі щодо стягнення грошових коштів", – повідомляє прес-служба НАБУ.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин скоєння злочину. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження за наведеними фактами розслідується з початку вересня 2017 року.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.