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Гонтарєва задекларувала 52 млн гривень від продажу ICU

У 2014 році Гонтарєва задекларувала 24 млн гривень доходу від продажу ICU
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва задекларувала 52,57 млн гривень доходу від компанії ICU Holdings Limited.
Гонтарєва задекларувала 52 млн гривень від продажу ICU Валерія Гонтарєва. Фото: dsnews.ua

Відповідне повідомлення оприлюднене 28 грудня у Єдиному державному реєстрі декларацій, інформують "Українські новини".

Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. ICU Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах.

До призначення на посаду голови НБУ Валерія Гонтарєва володіла 22,74% ICU Holdings Limited. Гонтарєва стверджує, що продала свою частку в компанії у червні 2014 року.  Протягом 2016-2018 рр. Гонтарєва має отримати три транші від продажу ICU.

У 2014 році Гонтарєва задекларувала 24,27 млн гривень доходу від продажу ICU, а у 2015 – 23,52 млн гривень. 

Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва задекларувала $1,8 млн і 62 тис гривень заощаджень.

Відзначимо, що Гонтарєва з 2007 по 2014 рік керувала компанією ICUКомпанія ICU за допомогою екс-дилера ВТБ могла заробити мільярди гривень.

Згодом, стало відомо, що компанія ICU, яка виступає одним із фінансових радників з питань продажу корпорації "Рошен", пов'язана із олігархом з оточення Януковича Сергієм Курченком.

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28 12 2016 14:37
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