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Google розробив віртуальний тур по Верховній Раді

Усі охочі можуть побувати в будівлі парламенту, не відходячи від свого комп'ютера
Команда Google розробила віртуальний 3D-тур у режимі Street View на Картах Google, завдяки якому кожен охочий, не відходячи від свого комп'ютера, може відвідати Верховну Раду України.
Google розробив віртуальний тур по Верховній Раді Фото: rada.gov.ua

Гості зможуть прогулятися головною залою, де проходять засідання українських народних обранців. Користувачі самі можуть вибрати точку огляду - подивитися на зал із трибуни, як ніби ви виступаєте з важливою промовою, а також розглянути місце роботи депутата. Крім того, ви зможете зазирнути в кулуари і побачити, де спілкуються депутати в перервах між засіданнями", - йдеться в повідомленні в офіційному блозі компанії.

Під час віртуальної екскурсії користувачі можуть побачити великий "Прапор Незалежності", який депутати першого скликання внесли в зал 24 серпня 1991 року. Крім того, в кулуарах також можна розглянути експозицію "артефактів Незалежності".

Щоб здійснити віртуальний тур, потрібно зайти на Карти Google в режимі "Перегляду вулиць" і вибрати приміщення Верховної Ради України в Києві.

Нагадаємо, в 2016 році на екскурсіях у Раді побували понад 20 тис. осіб.

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24 02 2017 20:36
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