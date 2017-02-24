Google розробив віртуальний тур по Верховній Раді
Гості зможуть прогулятися головною залою, де проходять засідання українських народних обранців. Користувачі самі можуть вибрати точку огляду - подивитися на зал із трибуни, як ніби ви виступаєте з важливою промовою, а також розглянути місце роботи депутата. Крім того, ви зможете зазирнути в кулуари і побачити, де спілкуються депутати в перервах між засіданнями", - йдеться в повідомленні в офіційному блозі компанії.
Під час віртуальної екскурсії користувачі можуть побачити великий "Прапор Незалежності", який депутати першого скликання внесли в зал 24 серпня 1991 року. Крім того, в кулуарах також можна розглянути експозицію "артефактів Незалежності".
Щоб здійснити віртуальний тур, потрібно зайти на Карти Google в режимі "Перегляду вулиць" і вибрати приміщення Верховної Ради України в Києві.
Нагадаємо, в 2016 році на екскурсіях у Раді побували понад 20 тис. осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує