Google розробив віртуальний тур по Верховній Раді

Усі охочі можуть побувати в будівлі парламенту, не відходячи від свого комп'ютера

Команда Google розробила віртуальний 3D-тур у режимі Street View на Картах Google, завдяки якому кожен охочий, не відходячи від свого комп'ютера, може відвідати Верховну Раду України.

Гості зможуть прогулятися головною залою, де проходять засідання українських народних обранців. Користувачі самі можуть вибрати точку огляду - подивитися на зал із трибуни, як ніби ви виступаєте з важливою промовою, а також розглянути місце роботи депутата. Крім того, ви зможете зазирнути в кулуари і побачити, де спілкуються депутати в перервах між засіданнями", - йдеться в повідомленні в офіційному блозі компанії.

Під час віртуальної екскурсії користувачі можуть побачити великий "Прапор Незалежності", який депутати першого скликання внесли в зал 24 серпня 1991 року. Крім того, в кулуарах також можна розглянути експозицію "артефактів Незалежності".

Щоб здійснити віртуальний тур, потрібно зайти на Карти Google в режимі "Перегляду вулиць" і вибрати приміщення Верховної Ради України в Києві.

Нагадаємо, в 2016 році на екскурсіях у Раді побували понад 20 тис. осіб.