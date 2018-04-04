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Гопко: Понад 400 угод України з Росією залишаються в силі

Розірвані одна міждержавна угода, 25 міжурядових, 18 міжвідомчих угод
Голова комітету Верховної Ради із закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко заявила, що між Україною і Російською Федерацією на сьогодні розірвано тільки 44 угоди з 450.
Гопко: Понад 400 угод України з Росією залишаються в силі Ганна Гопко. Фото: samopomich.ua

За словами Гопко, понад чотири сотні угод з Росією залишаються в силі, передає РБК-Україна.

"У матеріалах, наданих МЗС України, ми говоримо про 451 міжнародний договір, який був прийнятий до моменту російської агресії. За даними МЗС, до квітня 2018 року, прийнято рішення про припинення чи зупинення дій загалом щодо  44 угод. Це одна міждержавна угода, 25 міжурядових, 18 міжвідомчих угод", - заявила Гопко під час засідання комітету.

За словами представника МЗС, решта угод наразі залишається в силі.

"Вони чинні. Згідно з законодавством, силами лише МЗС прийняти рішення про необхідність розірвання тієї чи іншої угоди немає можливості", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, що під час розслідування програми "Схеми" і після спілкування журналістів із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським його автомобільна корпорація "Богдан Моторс" вирішила закуповувати тягові електродвигуни для тролейбусів в українського державного заводу, а не в російського.

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04 04 2018 19:38
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