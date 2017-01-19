Горбачова викликали до суду щодо штурму у Вільнюсі і загибелі 16 людей у 1991 році
Про це розповіли у Вільнюському окружному суді, повідомляє ВВС.
За словами представника суду, повістку Горбачов отримав ще 28 грудня - її доставили у Фонд Горбачова в Москві, а розписався за її отримання сам екс-президент СРСР.
При цьому неясно, чи планує Горбачов давати свідчення і яким чином.
Ідея притягнути Горбачова як свідка належить сину Аполінараса Повілайтіса, що загинув під час тих подій. На його думку, Горбачов міг знати про те, що спецназ КДБ збирається штурмувати телецентр, який захищали демонстранти, і відкрити вогонь по людях.
Сам Горбачов після тих подій заявляв, що нічого не знав про плани військових і спецназу. Він стверджував, що бійцям показали фальшивий наказ від його імені, який потім знищили.
Вільнюський суд раніше заявив, що не вимагає від Горбачова особистої присутності на засіданні, і готовий заслухати його у режимі відеоконференції.
Справа, що розглядається з початку минулого року, вважається найбільшою в історії литовського судочинства. Зараз суд слухає свідчення постраждалих, яких у матеріалах справи понад 500.
Нагадаємо, що Литва 11 березня 1990 року проголосила незалежність від Радянського Союзу, проте Москва назвала це рішення антиконституційним. 9 січня на вулиці Вільнюса вивели радянських солдат.
Штурм телецентру у Вільнюсі відбувся вранці 13 січня 1991 року. У ньому брали участь військові і бійці групи "Альфа" спецназу КДБ. Захищати будівлю вийшли сотні місцевих жителів. 15 із них загинули, від вогнепального поранення помер також один радянських спецназівець.
Прокуратура зазначає, що істотний поштовх у розгляді справи надали вступили в силу в 2000-2001 роках поправки до закону, які полегшили застосування кримінальної відповідальності за злочини проти людства і військові злочини, які передбачили можливість завершити досудове розслідування без участі підозрюваного в процесі.
Зазначимо, що злочини проти людства і військові злочини не мають терміну давності.
Раніше, СБУ заборонила екс-президенту СРСР Михайлу Горбачову в'їзд до України терміном на п'ять років.
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