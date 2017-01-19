Горбачова викликали до суду щодо штурму у Вільнюсі і загибелі 16 людей у 1991 році

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов ‎отримав повістку, в якій його викликають дати свідчення у справі про події біля телевежі у ‎Вільнюсі у 1991 року, що призвели до смерті 16 людей

Про це розповіли у Вільнюському окружному суді, повідомляє ВВС.

За словами представника суду, повістку Горбачов отримав ще 28 грудня - її доставили у ‎Фонд Горбачова в Москві, а розписався за її отримання сам екс-президент СРСР.‎

При цьому неясно, чи планує Горбачов давати свідчення і яким чином.‎

Ідея притягнути Горбачова як свідка належить сину Аполінараса Повілайтіса, що загинув під ‎час тих подій. На його думку, Горбачов міг знати про те, що спецназ КДБ збирається ‎штурмувати телецентр, який захищали демонстранти, і відкрити вогонь по людях.‎

Сам Горбачов після тих подій заявляв, що нічого не знав про плани військових і спецназу. Він ‎стверджував, що бійцям показали фальшивий наказ від його імені, який потім знищили.‎

Вільнюський суд раніше заявив, що не вимагає від Горбачова особистої присутності на ‎засіданні, і готовий заслухати його у режимі відеоконференції.‎

Справа, що розглядається з початку минулого року, вважається найбільшою в історії ‎литовського судочинства. Зараз суд слухає свідчення постраждалих, яких у матеріалах ‎справи понад 500.‎

Нагадаємо, що Литва 11 березня 1990 року проголосила незалежність від Радянського Союзу, проте Москва ‎назвала це рішення антиконституційним. 9 січня на вулиці Вільнюса вивели радянських ‎солдат.‎

Штурм телецентру у Вільнюсі відбувся вранці 13 січня 1991 року. У ньому брали участь ‎військові і бійці групи "Альфа" спецназу КДБ. Захищати будівлю вийшли сотні місцевих ‎жителів. 15 із них загинули, від вогнепального поранення помер також один радянських ‎спецназівець.‎

Прокуратура зазначає, що істотний поштовх у розгляді справи надали вступили в силу в 2000-2001 роках поправки до закону, які полегшили застосування кримінальної відповідальності за злочини проти людства і військові злочини, які передбачили можливість завершити досудове розслідування без участі підозрюваного в процесі.

Зазначимо, що злочини проти людства і військові злочини не мають терміну давності.

Раніше, СБУ заборонила екс-президенту СРСР Михайлу Горбачову в'їзд до України терміном на п'ять років.