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ГПУ готує нові підозри у справах про розстріл Майдану

Прийняття остаточних рішень у "справах Майдану" гальмує суд
Генеральна прокуратура планує повідомити про нові підозри щодо низки епізодів про розстріл Майдану виконавцям та організаторам злочинів.
ГПУ готує нові підозри у справах про розстріл Майдану Фото: соцемережі

Про це заявив начальник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє 112 Україна.

За його словами, повідомлення про підозри будуть вручені підозрюваним у скоєнні злочинів на Майдані після прийняття відповідного рішення слідчим прокурором.

"З низки епізодів готуються повідомлення про підозри, але я поки що їх не можу озвучувати, це рішення приймається слідчим прокурором. Ведеться системна робота, починаючи з виконавців і закінчуючи тим, кого ми підозрюємо в організації цих злочинів", - заявив він.

Горбатюк стверджує, що гальмує прийняття остаточних рішень у "справах Майдану" суд. При цьому жодну зі скарг ГПУ на порушення з боку суддів не розглянула.

"Є одне кримінальне провадження з одного епізоду. З липня 2014 року розглядається справа за фактом побиття журналіста Веремія, що передувало його вбивству. Три роки в цій справі немає остаточного рішення. Ми в цих випадках реагуємо, направляємо ... там, де є порушення, дійсно, ми бачимо ознаки порушення суддями ... ми направляємо скарги до Вищої ради правосуддя. Саме їхня позиція може показати іншим, що не можна порушувати закон. З восьми наших скарг, які ми направили в цьому році, ще жодна не призначена до розгляду і невідомо, коли буде призначена", - додав він.

Нагадаємо, що у Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.

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15 09 2017 23:19
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