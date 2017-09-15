ГПУ готує нові підозри у справах про розстріл Майдану

Генеральна прокуратура планує повідомити про нові підозри щодо низки епізодів про розстріл Майдану виконавцям та організаторам злочинів.

Про це заявив начальник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє 112 Україна.

За його словами, повідомлення про підозри будуть вручені підозрюваним у скоєнні злочинів на Майдані після прийняття відповідного рішення слідчим прокурором.

"З низки епізодів готуються повідомлення про підозри, але я поки що їх не можу озвучувати, це рішення приймається слідчим прокурором. Ведеться системна робота, починаючи з виконавців і закінчуючи тим, кого ми підозрюємо в організації цих злочинів", - заявив він.

Горбатюк стверджує, що гальмує прийняття остаточних рішень у "справах Майдану" суд. При цьому жодну зі скарг ГПУ на порушення з боку суддів не розглянула.

"Є одне кримінальне провадження з одного епізоду. З липня 2014 року розглядається справа за фактом побиття журналіста Веремія, що передувало його вбивству. Три роки в цій справі немає остаточного рішення. Ми в цих випадках реагуємо, направляємо ... там, де є порушення, дійсно, ми бачимо ознаки порушення суддями ... ми направляємо скарги до Вищої ради правосуддя. Саме їхня позиція може показати іншим, що не можна порушувати закон. З восьми наших скарг, які ми направили в цьому році, ще жодна не призначена до розгляду і невідомо, коли буде призначена", - додав він.

Нагадаємо, що у Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.