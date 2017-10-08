ГПУ завершила розслідування щодо нападу "Беркуту" на автомайданівців
Йдеться про підозри колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в м. Києві - начальнику кримінальної міліції (організатор вчинення злочинів), заступнику начальника УБНОН ГУ МВС України в м. Києві, заступнику начальника відділу цього УБНОН та двох оперуповноважених цього ж управління.
Їм інкримінується вчинення за спеціально спланованою операцією, із залученням цивільних осіб (так званих "тітушок") в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації та спільне з працівниками столичного спецпідрозділу "Беркут" незаконне затримання 6 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їхніх автомобілів. Про це повідомляє прес-служба департаменту, інформує "Слово і діло".
У подальшому вказані правоохоронці надали завідомо неправдиві покази, поєднані зі звинуваченням активістів у вчиненні тяжких злочинів, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.
Нагадаємо, минулого місяця у Києві затримали екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року.
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