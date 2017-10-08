Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ завершила розслідування щодо нападу "Беркуту" на автомайданівців

Їм інкримінують незаконне затримання шістьох активістів та застосування до них фізичної сили
У Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.
ГПУ завершила розслідування щодо нападу "Беркуту" на автомайданівців Фото: AFP

Йдеться про підозри колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в м. Києві - начальнику кримінальної міліції (організатор вчинення злочинів), заступнику начальника УБНОН ГУ МВС України в м. Києві, заступнику начальника відділу цього УБНОН та двох оперуповноважених цього ж управління.

Їм інкримінується вчинення за спеціально спланованою операцією, із залученням цивільних осіб (так званих "тітушок") в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації та спільне з працівниками столичного спецпідрозділу "Беркут" незаконне затримання 6 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їхніх автомобілів. Про це повідомляє прес-служба департаменту, інформує "Слово і діло".

У подальшому вказані правоохоронці надали завідомо неправдиві покази, поєднані зі звинуваченням активістів у вчиненні тяжких злочинів, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві затримали екс-бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.