ГПУ направила в суд обвинувачення працівникам ДАІ у справі "Автомайдану"

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури направив до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо 17 колишніх інспекторів ДАІ, яким інкримінується складання завідомо неправдивих рапортів відносно учасників "Автомайдану".

Підробні документи "автомайданівцям" складалися за участь у акції 29.12.2013. Їм інкримінувалося вчинення адміністративних правопорушень, з метою перешкодити проведенню учасниками цього руху мітингів, зборів тощо, повідомляє прес-служба ГПУ.

Крім того, повідомлено про підозру трьом колишнім інспекторам ДАІ та колишньому начальнику управління ДАІ ГУ МВС України у Києві Курінному А.В., які оголошені у розшук.

Розслідування кримінального провадження за іншими фактами незаконного переслідування правоохоронними органами учасників акцій протесту шляхом притягнення їх до адміністративної відповідальності, винесення суддями відповідних рішень у період грудня 2013 року – лютого 2014 року продовжується.

Нагадаємо, що "справа Автомайдану" (щодо поїздки до Межигір'я 29 грудня 2013 року) вже готова для передачі в суд, прокуратурі залишилося лише знайти та допитати 15 потерпілих.