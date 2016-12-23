ГПУ направила в суд обвинувачення працівникам ДАІ у справі "Автомайдану"
Підробні документи "автомайданівцям" складалися за участь у акції 29.12.2013. Їм інкримінувалося вчинення адміністративних правопорушень, з метою перешкодити проведенню учасниками цього руху мітингів, зборів тощо, повідомляє прес-служба ГПУ.
Крім того, повідомлено про підозру трьом колишнім інспекторам ДАІ та колишньому начальнику управління ДАІ ГУ МВС України у Києві Курінному А.В., які оголошені у розшук.
Розслідування кримінального провадження за іншими фактами незаконного переслідування правоохоронними органами учасників акцій протесту шляхом притягнення їх до адміністративної відповідальності, винесення суддями відповідних рішень у період грудня 2013 року – лютого 2014 року продовжується.
Нагадаємо, що "справа Автомайдану" (щодо поїздки до Межигір'я 29 грудня 2013 року) вже готова для передачі в суд, прокуратурі залишилося лише знайти та допитати 15 потерпілих.
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