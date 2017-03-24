ГПУ оголосила підозру заступниці Кернеса
"Повідомлено про підозру заступнику міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради", - написала речник генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
На сайті міськради Харкова вказано, що заступницею Кернеса з вказаних питань є Тетяна Овіннікова.
Заступницю Кернеса підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Також підозру оголошенко чотирьом членам обслуговуючих кооперативів за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
"Встановлено, що вказана службова особа впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їх членів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок протиправних дій та пособництва у вчиненні шахрайства зазначеної службової особи, члени обслуговуючих кооперативів шляхом обману отримали у власність земельні ділянки, розташовані на території Харкова загальною площею понад 25 га, вартістю понад 128 млн грн.
Нагадаємо, посадових осіб КП "Харківський дата центр" підозрюють у зловживанні службовим становищем під час придбання програмного забезпечення у ТОВ "Фінмарт", що могло призвести до завищення ціни на 23 млн грн.
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