ГПУ розслідує продаж Курченком вугілля з окупованого Донбасу
"У діях С.В.Курченка, посадових осіб та інших осіб низки суб'єктів господарювання вбачаються окремі ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму). За цим фактом Головною військовою прокуратурою ГПУ 17.06.2017 р. внесені відповідні відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
За даними ЄП, збут українського антрациту в Туреччину почався в квітні, а з травня-червня постачання набули системного характеру в травні-червні: зараз у Туреччині щомісяця розвантажується 5-6 суден, на борту кожного з яких перебуває до 20 тис. тонн вугілля.
Вивіз здійснюється через залізничне сполучення Квашино (Україна) - Успенська (РФ). Звідти вантаж доставляють у порт Ростова-на-Дону.
Операціями з вугіллям, видобутим на окупованій території Донецької та Луганської областей, від імені Курченка займається низка компаній. Найчастіше - ТОВ "Петролеум капітал", зареєстроване в Нижньому Новгороді, РФ.
Нагадаємо, вугілля з територій ОРДЛО намагаються продавати Туреччині та Іспанії за півціни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа