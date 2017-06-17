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ГПУ розслідує продаж Курченком вугілля з окупованого Донбасу

Розслідування веде військова прокуратура
Генеральна прокуратура 17 червня відкрила кримінальне провадження на підставі матеріалу "Економічної правди", де стверджується, що засновник групи ВЕТЕК Сергій Курченко продає українське вугілля із зони АТО до Туреччини.
ГПУ розслідує продаж Курченком вугілля з окупованого Донбасу Сергій Курченко. Фото: Ігор Cкачков/Forbes

"У діях С.В.Курченка, посадових осіб та інших осіб низки суб'єктів господарювання вбачаються окремі ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму). За цим фактом Головною військовою прокуратурою ГПУ 17.06.2017 р. внесені відповідні відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За даними ЄП, збут українського антрациту в Туреччину почався в квітні, а з травня-червня постачання набули системного характеру в травні-червні: зараз у Туреччині щомісяця розвантажується 5-6 суден, на борту кожного з яких перебуває до 20 тис. тонн вугілля.

Вивіз здійснюється через залізничне сполучення Квашино (Україна) - Успенська (РФ). Звідти вантаж доставляють у порт Ростова-на-Дону.

Операціями з вугіллям, видобутим на окупованій території Донецької та Луганської областей, від імені Курченка займається низка компаній. Найчастіше - ТОВ "Петролеум капітал", зареєстроване в Нижньому Новгороді, РФ.

Нагадаємо, вугілля з територій ОРДЛО намагаються продавати Туреччині та Іспанії за півціни.

 
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17 06 2017 16:30
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