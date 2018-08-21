ГПУ вдруге затримала Тамразова

Затримують Тамразова в іншому провадженні, також пов'язанному з діяльністю "Укргазвидобування"

Генпрокуратру вдруге затримали екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

"Зараз в цей час відбувається свавільне незаконне затримання Олексія Тамразова. Затримують слідчі Генеральної прокуратури. Попередньо, я їхніх процесуальних документів не бачив, але так як мені повідомили, це Департамент міжнародного співробітництва, де працює відомий прокурор Кулик (якому Тамразов нібито, за словами ГПУ, пропонував хабар – ред)", – сказав його адвокат Микола Ореховський, пише "Українська правда".

Він додав, що процедура затримання наразі триває. Захист екс-чиновника наполягає, що воно є незаконним.

За словами Ореховського, затримують Тамразова без дозволу суду, в порядку статті 208 КПК. Ця стаття передбачає, що особу застали безпосередньо під час вчинення чи замаху на злочин, після вчинення злочину, якщо його виявив свідок чи потерпілий, або якщо є підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися.

Водночас, як стверджує адвокат, Тамрахов перебував у себе вдома, тікати не збирався, бо на 21 серпня призначене засідання в іншій справі, ініційоване захистом. Ореховський також розповів, що прокуратура збирається проводити обшук помешкання екс-посадовця. Його захист також називає незаконним.

Затримують Тамразова в іншому провадженні, також пов'язанному з діяльністю "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.

Затриманий вважає, що його підставили.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".

У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.