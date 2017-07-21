ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ відкрила справу проти Вілкула
Якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності
Олександр Вілкул. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Про це в Дніпрі заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляють "Українські новини".
За його словами, справу відкрито в п'ятницю.
Генпрокурор заявив, що, якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Раніше Генпрокуратура мала намір відкрити кримінальне провадження проти Вілкула за підозрою в несплаті податків.
Нагадаємо, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2017 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles