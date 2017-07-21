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ГПУ відкрила справу проти Вілкула

Якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.
ГПУ відкрила справу проти Вілкула Олександр Вілкул. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це в Дніпрі заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляють "Українські новини".

За його словами, справу відкрито в п'ятницю.

Генпрокурор заявив, що, якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Раніше Генпрокуратура мала намір відкрити кримінальне провадження проти Вілкула за підозрою в несплаті податків.

Нагадаємо, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.

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